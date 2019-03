Pop-up-Stores für frischen Wind in der City

Um gegen den Leerstand von rund einem Dutzend Geschäften in der City anzukämpfen, haben Stadtpolitik und Stadtmarketing ein Fördermodell für Pop-up-Stores ausgearbeitet. Derartige Shops, in denen für kurze Zeit Verkaufsideen und Produkte angepriesen werden, haben nämlich in der nahen Stadt Enns (OÖ) für Furore gesorgt. City-Managerin Maria Ettlinger importierte die erfolgreiche Idee. In Enns bereichern derzeit 14 kleine Pop-up-Stores das Einkaufserlebnis in der Innenstadt. Innerhalb von zwei Jahren haben kurzfristig eingemietete Pop-up-Kaufleute zehn Dauergeschäfte eingerichtet, berichtet Marketingchef Max Homolka. Seine Idee: Kleinere Städte sollen kooperieren, dann können die attraktiven kleinen Geschäfte überalls für frischen Wind und Abwechslung sorgen.

In Amstetten will man diesen Erfolg kopieren. AMS und WK sind mit im Boot. Das Stadtmarketing knüpft Kontakte zu Liegenschaftsbesitzern mit leer stehenden Geschäften. Mittels kurzfristiger Mietverträge, die sich auf Tage, Wochen oder Monate beschränken können, soll den Pop-up-Kaufleuten eine Testphase gewährt werden. "Ziel ist es aber, langfristige nachhaltige Mietverträge abzuschließen", sagt Ettlinger. Die Shop-Betreiber profitieren von der gemeinsamen Werbekampagne durch das Stadtmarketing. Hausbesitzer und die übrige Kaufmannschaft soll durch die neue bunte Vielfalt und die höhere Kundenfrequenz ebenfalls ihren benefit haben.