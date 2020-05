Polizeiposten: "Ein gefährliches Spiel"

In den Gemeinden, die „ihre“ Polizeiinspektionen mit 1. Juli verlieren werden, ist auch am Tag nach Bekanntgabe der Reformpläne der Katzenjammer groß.

Wie etwa in Zwentendorf an der Donau, Bezirk Tulln. 21 Gemeinden gibt es im Bezirk, mit Zwentendorf hat es eine der beiden „roten“ Kommunen erwischt. Bürgermeister Hermann Kühtreiber glaubt nicht an Zufälle: „Ich vermute, dass Parteipolitik bei dieser Entscheidung eine Rolle gespielt hat.“ Mit knapp 4000 Einwohnern zählt Zwentendorf nicht gerade zu den bevölkerungsreichsten Gemeinden in NÖ, doch in den Ortsteilen Pischelsdorf und Dürnrohr sind bedeutende Industriebetriebe angesiedelt, etwa das Kohlekraftwerk Dürnrohr, die Müllverbrennung AVN oder das Bioethanol-Werk der Agrana. „Die Betriebsleiter all dieser Unternehmen haben eine Resolution für die Erhaltung des Polizeipostens unterzeichnet – genützt hat es leider nichts“, so Kühtreiber.