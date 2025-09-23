Gefahr im Verzug: Polizei stoppt schrottreifes Auto auf der A1

Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Krems haben am Montagnachmittag auf der Westautobahn bei St. Pölten ein Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen, das sich in einem schrottreifen Zustand befand.

Gegen 16 Uhr fiel den Polizisten der Pkw auf, der bereits äußerlich stark beschädigt wirkte. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten insgesamt 19 erhebliche technische Mängel fest – vier davon wurden als „Gefahr im Verzug“ eingestuft.

Scheinwerfer waren locker

So waren beide Vorderreifen bis auf das Gewebe abgefahren, zudem wies der Fahrzeugrahmen massive Rostschäden auf. Weitere schwerwiegende Defekte betrafen unter anderem eine lose Batterie, einen lockeren Scheinwerfer, gebrochene Karosserieteile, durchgerostete Schweller, beschädigte Rückleuchten sowie fehlende Auspuffteile.