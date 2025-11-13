Polizei trauert um Führungsoffizier im Bezirk Amstetten

Der seit 2010 als stellvertretender Bezirkskommandant in Amstetten eingesetzte Major Andreas Kronsteiner ist nach langer schwerer Krankheit am Montag 56-jährig gestorben.

Der Vollblutpolizist, der mit der Familie in Allhartsberg lebte, hatte trotz der schweren Erkrankung, so gut es ging, im Dienstbetrieb mitgearbeitet und die Krankheit mit großer Geduld ertragen, sagen trauernde Kollegen.

Polizeikarriere

Der gelernte Werkzeugmacher Kronsteiner trat 1989 in die damalige Bundesgendarmerie ein. Sein erster Dienstort war Wiener Neudorf (Bezirk Mödling). Als dienstführender Beamter wechselte er zur NÖ Landesverkehrsabteilung, von wo er die Ausbildung zum Offizier startete und 2010 die Stellvertreterposition im Bezirkskommando Amstetten übernahm.

Verkehrssicherheit

Als Referatsleiter für Verkehr und Einsatz war ihm die Verbesserung der Verkehrssicherheit ein übergeordnetes Anliegen.