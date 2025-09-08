Bilder veröffentlicht: Polizei sucht mutmaßlichen Räuber

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Krems an der Donau wurden mehrere Lichtbilder veröffentlicht. Die Aufnahmen zeigen einen rund 30 Jahre alten Mann, der im Verdacht steht, am 22. August einen Raub in Krems begangen zu haben. Der mutmaßliche Täter habe das Opfer erst an einem Parkautomaten um Wechselgeld gebeten, so die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung.

Dabei dürfte er auf den niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag im Portemonnaie des 86-Jährigen aufmerksam geworden sein. Der Unbekannte soll den Mann daraufhin in einem Geschäftslokal festgehalten und seine Geldbörse aus der Gesäßtasche gestohlen haben.

Die Behörden beschreiben den Beschuldigten als rund 30 Jahre alten, Deutsch sprechenden Mann mit dunklem Teint und mittlerer Statur.

