Kinderwagen als Diebesgut-Versteck: Polizeieinsatz in Purkersdorf

Aufregung herrschte am Montag in Purkersdorf im Bezirk St. Pölten . In einer Unterkunft für Vertriebene war es zu einem Polizeieinsatz gekommen, mehrere Personen wurden kontrolliert, die Ermittlungen laufen noch.

Hintergrund dürfte ein Vorfall gewesen sein, der sich zuvor in einem Supermarkt in Purkersdorf ereignet hatte. Dort schlug eine Mitarbeiterin Alarm, nachdem sie einen 17-jährigen Burschen und ein 16-jähriges Mädchen bei einem mutmaßlichen Ladendiebstahl beobachtet hatte.

Verdächtige wurden angezeigt

Das Diebesgut sollen die beiden in einem Kinderwagen verstaut haben. Als sie von der Mitarbeiterin zur Rede gestellt wurden, suchten sie das Weite. Laut einer Sprecherin der Landespolizeidirektion Niederösterreich wurde deshalb eine Fahndung ausgelöst; die beiden Verdächtigen konnten schließlich angehalten werden. In dem Kinderwagen soll sich tatsächlich unbezahlte Ware befunden haben.

Die beiden Ukrainer wurden schließlich auf freiem Fuß angezeigt.