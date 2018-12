Polizei klärt Raubserie auf Banken

Eine Serie von spektakulären Banküberfällen haben Raubermittler des nö. Landeskriminalamtes wenige Tage vor Weihnachten geklärt. Die Überfälle auf eine Bank im Zentrum von Baden bei Wien, auf ein Institut in Grafenbach-St. Valentin im Bezirk Neunkirchen und in Wien-Simmering geht auf das Konto eines 35-jährigen in Wien lebenden Türken.

Dieser wurde bereits am 29. August 2018 von Bediensteten des Landeskriminalamtes der Landespolizeidirektion Wien wegen des Banküberfalls auf das Geldinstitut in Wien-Simmering festgenommen. Ermittler der nö. Raubgruppe um Chefinspektor Josef Deutsch konnten Verbindungen zu weiteren taten in NÖ herstellen.

Es war im Juli des vergangenen Jahres, als ein elegent gekleideter Mann mit einer Baseballkappe, großer Sonnenbrille und Waffe die Bank in der Badener Innenstadt ausraubte. Auffallend war, dass der Täter nicht ganz einwandfrei Deutsch sprach.