Polizei ermittelt nach Fund von menschlichen Gebeinen in Pöchlarn

Nach einem Fund von menschlichen Gebeinen im Müll in Pöchlarn (Bezirk Melk) sind Ermittlungen im Gange. Mitarbeiter hatten einen Schädel und Knochen laut NÖN vergangenen Donnerstag beim Ausleeren eines Containers in einer Umladestation entdeckt.

Die Gebeine dürften bereits älter sein und sollen in einem Plastiksack in Kemmelbach entsorgt worden sein. Es gebe keine Hinweise auf einen strafrechtlichen Tatbestand, sagte Polizeisprecher Stefan Loidl am Montag.