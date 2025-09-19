Durch Foto überführt: Einbrecher in St. Valentin festgenommen

Aufmerksame Nachbarin, schnelle Polizei: In St. Valentin im Bezirk Amstetten ist es am Mittwochmittag zu einem spektakulären Polizeieinsatz gekommen. Eine Zeugin meldete gegen 12.50 Uhr einen Mann, der verdächtig durch einen Garten schlich und offenbar versuchte, in ein Haus einzudringen.

Die Frau reagierte geistesgegenwärtig, machte ein Foto des Verdächtigen und alarmierte sofort die Polizei. Die Bediensteten der Polizeiinspektion St. Valentin leiteten umgehend eine Fahndung ein – mit Erfolg: Wenig später konnten die Beamt:innen den 39-jährigen Rumänen im Stadtgebiet anhalten.

Beschuldigter sitzt im Gefängnis

Wie sich herausstellte, lag gegen den Mann bereits eine aufrechte Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Linz wegen Verdachts mehrerer Einschleichdiebstähle vor. Der Beschuldigte wurde festgenommen und in die Justizanstalt Linz eingeliefert.