Plötzlich Diözese: Als Wiener Neustadt einen Bischof hatte

Es war ein kalter Jännertag, an dem 1469 der Grundstein für zwei neue Diözesen im heutigen Osten Österreichs gelegt wurde. Die eine, seit 1722 Erzdiözese, kennt man heute noch: Wien.

Die andere ist im Lauf der Geschichte etwas in Vergessenheit geraten: Doch auch in Wiener Neustadt, damals der Steiermark zugehörig, residierte vor 557 Jahren ein eigener Bischof. Die kleine Diözese überlebte nicht. 1784 wurde sie der Erzdiözese Wien zugeschlagen. Ihre Spuren sind aber noch heute zu finden.

Am 18. Jänner errichtete der damalige Papst Paul II. mit zwei Bullen zeitgleich beide Bistümer. Jenes Dokument, „Romanus Pontifex“, das die Gründung der Diözese Wiener Neustadt belegt, liegt heute übrigens im Diözesanarchiv St. Pölten.

Initiator war Kaiser Friedrich III. selbst. Bisher waren die Pfarren in Wien von den Bischöfen und Offizialen des Bistums Passau beaufsichtigt worden. Wiener Neustadt gehörte zur Diözese Salzburg. Doch der Kaiser, der in Wiener Neustadt residierte, wollte die habsburgischen Kernländer nach dem Fall Konstantinopels geistlich stärken. Zudem sollte ihm auch ein eigener Bischof am Hof mehr Gewicht verleihen.