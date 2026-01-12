Vor 108 Jahren in Niederösterreich: Hunger und Protest

Der Krieg dauerte bereits dreieinhalb Jahre. Die Menschen hungerten seit vielen Monaten, die Unzufriedenheit angesichts schleppender Friedensverhandlungen war groß. Als die Regierung dann am 14. Jänner 1918 auch noch bekannt gab, die Mehlration um 50 Prozent zu kürzen, nahm in Wiener Neustadt der bisher größte Streik in der Geschichte des Landes seinen Ausgang.

An diesem Montag um 7.30 Uhr legten die Arbeiter in den Daimler-Motorenwerken die Arbeit nieder. Und nicht nur dort. Bald folgten Arbeiter in fast allen Indus-triegebieten der Monarchie ihrem Beispiel. Man geht davon aus, dass zwischen 14. und 22. Jänner fast eine Million Menschen streikten.

Als die Arbeiter bei Daimler an jenem Montag in den Streit traten, dauerte es nicht lange und ihre Kollegen der Flugzeugfabrik, der Munitionsfabrik G. Rath, der Radiatorenwerke und der Siegl’schen Lokomotivfabrik taten es ihnen gleich.

Rund 10.000 Menschen sollen sich zur Demonstration vor dem Wiener Neustädter Rathaus versammelt haben. Unter den Arbeitern zirkulierte ein Flugblatt mit Kritik an dem „menschenmordenden Krieg“, das zwei Tage zuvor in Wien entdeckt worden war – verfasst von den jungen Kriegsgegnern Franz Koritschoner und Leo Rothziegel. Spontan wurden erste Arbeiterräte gebildet.