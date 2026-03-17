Pkw wurde in Oberwaltersdorf von Zug erfasst

Auf der Trumauerstraße in Oberwaltersdorf ist es am Dienstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Zugsgarnitur der Aspangbahn gekommen. Eine Pkw-Lenkerin aus Wien dürfte nach ersten Informationen vermutlich von der tiefstehenden Sonne so stark geblendet worden sein, dass sie das Lichtsignal an einem unbeschrankten Bahnübergang übersah.

Der Pkw wurde im hinteren Bereich von dem herannahenden Zug erfasst und zur Seite geschleudert. Trotz der Wucht des Aufpralls hatte die Lenkerin großes Glück und blieb unverletzt. Sie wurde von Sanitätern des Samariterbundes untersucht, lehnte jedoch eine weitere Kontrolle im Krankenhaus ab.

Auch der Zugführer sowie die drei Fahrgäste im Zug blieben unverletzt. Die Landesstraße zwischen Trumau und Oberwaltersdorf musste vorübergehend gesperrt werden.