Pkw erfasste in NÖ 82-Jährigen auf Straße: Opfer schwer verletzt

Senior wollte in Gramatneusiedl Straße queren. Ungarischer Autolenker sah ihn zu spät.
17.12.25, 12:26
Ein 82-jähriger Fußgänger ist am Dienstagfrüh in Gramatneusiedl (Bezirk Bruck an der Leitha) beim Überqueren der Fahrbahn vom Pkw eines 52-Jährigen aus Ungarn frontal erfasst worden.

Gegen Windschutzscheibe geschleudert

Der Pensionist war nach Polizeiangaben vom Mittwoch gegen die Windschutzscheibe des Wagens geprallt und blieb danach schwerstverletzt auf der Straße liegen.

Die Rettung transportierte den Niederösterreicher nach der Erstversorung in das Landesklinikum Baden.

