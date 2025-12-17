Pkw erfasste in NÖ 82-Jährigen auf Straße: Opfer schwer verletzt

Ein 82-jähriger Fußgänger ist am Dienstagfrüh in Gramatneusiedl (Bezirk Bruck an der Leitha) beim Überqueren der Fahrbahn vom Pkw eines 52-Jährigen aus Ungarn frontal erfasst worden.

Gegen Windschutzscheibe geschleudert

Der Pensionist war nach Polizeiangaben vom Mittwoch gegen die Windschutzscheibe des Wagens geprallt und blieb danach schwerstverletzt auf der Straße liegen.