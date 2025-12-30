Pkw-Einbruchsdiebstähle in NÖ: Jugendliches Trio aus Wien verhaftet

Drei Jugendliche sollen für mehrere Pkw-Einbruchsdiebstähle in Laa an der Thaya und Mistelbach in einer Nacht Ende November verantwortlich sein. Die in Wien wohnhaften Afghanen wurden nach einem Hinweis vorläufig festgenommen. Der Gesamtschaden beträgt nach Polizeiangaben von Dienstag rund 3.000 Euro.

Das Trio war teilweise geständig. Der 15- und der 16-Jährige wurden in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert. Der 14-Jährige wird der Staatsanwaltschaft Wien angezeigt.