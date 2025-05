Alt-Bürgermeister August Breininger macht "Lust aufs Denken"

Von Astrid Mörk

„Alle Menschen sind Philosophen – von der Lust am Denken“ – so lautet der Titel des Volkshochschullehrgangs von August Breininger. Seit seinem Studienabschluss im Jahr 2009 bietet er diesen Kurs an der Volkshochschule Baden an. Seit 32 Semestern ist er ein fester Bestandteil des Kursprogramms – und erfreut sich großer Beliebtheit.