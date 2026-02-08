Pflegerin in NÖ befindet sich wegen Mordverdachts in U-Haft

Um den Tod eines im Jahr 2021 verstorbenen reichen Ex-Unternehmers hat sich in Niederösterreich ein spektakulärer Kriminalfall entwickelt. Der Leichnam des 1935 geborenen Mannes wurde im vergangenen Dezember am Friedhof in seinem Wohnort im Wiener Umland exhumiert. Eine 45-Jährige Frau, die der Verstorbene als Generalerbin eingesetzt haben soll, wurde im November des Vorjahres wegen Mord- und Betrugsverdachts in U-Haft genommen, berichtete die Kronen Zeitung. Die Pflegerin aus NÖ soll durch Manipulationen das Vermögen ihres Klienten geerbt haben. Ihre Anwältin, Astrid Wagner, bestätigt auf APA-Anfrage die Ermittlungen. Die Leiche des 2021 verstorbenen Pensionisten wurde exhumiert, weil neben dem Betrug auch Mordverdacht im Raum stand.

Wagner möchte auf das Ergebnis der Obduktion warten. "Ich gehe nicht davon aus, dass es zur Mordanklage kommen wird“, sagte die Anwältin zur APA. Die Ermittlungen würden auf den Aussagen "dubioser Belastungszeugen“ basieren. Es habe sich um eine Racheaktion gehandelt. Ihre Mandantin sei "vollkommen unschuldig“. Die Frau befindet sich seit einigen Monaten in Untersuchungshaft. Doppelgänger für Testamentsfälschung engagiert Die Pflegerin war seit 2017 bei dem Pensionisten im Wiener Umland beschäftigt. Ende 2020 soll die Frau laut "Krone“ mithilfe eines Häftlings einen Doppelgänger engagiert haben, der ihrem bereits auf den Rollator angewiesenen Schützling ähnlich gesehen habe. Mit diesem soll die damals 37-Jährige und ihr Lebensgefährte zu einem Notar gegangen sein, um ein Testament zu ihren Gunsten aufzusetzen.