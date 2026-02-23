Erste Pflegekräfte aus Vietnam nehmen demnächst die Arbeit auf

Niederösterreich steht weiterhin vor großen Herausforderungen im Pflegebereich . Für eine langfristig gesicherte Versorgung braucht es mehr qualifiziertes Personal. Um diesen Bedarf zu decken, hat das Land unter anderem ein Projekt ins Leben gerufen, das am Montagvormittag einen Meilenstein feiern konnte.

150 Personen aus Vietnam sollen in den kommenden Jahren am IMC in Krems ausgebildet werden und die Branche entlasten. Die ersten 30 haben nun den Lehrgang für Pflegeassistenz am International Nursing Center erfolgreich abgeschlossen. Zu den Klängen von "Viva la Vida" und unter Applaus zogen die angehenden Pflegekräfte im Veranstaltungssaal ein. Gekleidet in Jeans, Anzügen, Kleidern oder Áo dài – der vietnamesischen Nationaltracht – nahmen sie ihre Zeugnisse entgegen.

Nächster Durchgang Ende Februar

Neben Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) wohnte unter anderem der vietnamesische Botschafter Vu Le Thai Hoang der Abschlussfeier bei. In den kommenden Wochen nehmen die Vietnamesinnen und Vietnamesen ihre Arbeit in den Einrichtungen der Landesgesundheitsagentur auf. Ende Februar startet bereits der nächste Durchgang mit 30 Personen.