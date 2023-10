Pfefferspray-Überfall in Tulln: 34-Jähriger in Rumänien festgenommen

Mehr als acht Monate nach einem Pfefferspray-Überfall auf einen Lebensmittelmarkt in Tulln ist ein Verdächtiger in Haft. Der 34-Jährige wurde nach Polizeiangaben vom Freitag am 14. Oktober in seiner Heimat Rumänien festgenommen und am Mittwoch ausgeliefert. Er war geständig und wurde in die Justizanstalt St. Pölten überstellt.