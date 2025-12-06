Peter Teix von ÖVP ist neuer Bürgermeister von Neunkirchen

Peter Teix (ÖVP) ist am Samstag zum neuen Bürgermeister von Neunkirchen gewählt worden. Der bisherige Stadtrat erhielt 20 von 21 Stimmen.

Die Kür von Teix zum Nachfolger seiner zurückgetretenen Parteikollegin Klaudia Osztovics war ursprünglich für Montag vorgesehen gewesen, scheiterte aber an der Mandatsniederlegung von SPÖ und Grünen. Dieser Schritt ist auch der Grund dafür, dass in der niederösterreichischen Bezirksstadt eine neuerliche Gemeinderatswahl notwendig wird.