Ein 70-Jähriger ist am Donnerstag beim Wandern am Gippel (Bezirk Lilienfeld) abgestürzt und schwer verletzt worden. Der St. Pöltner hatte sich nach eigenen Angaben an einem rund 200 Kilo schweren Stein angehalten, der nachgab.

Der Pensionist stürzte circa zehn Meter ab und blieb an einem Baum hängen. Da der Mann nicht mehr hinaufklettern konnte, wählte er den Notruf. Der Schwerverletzte wurde laut Polizeiaussendung von Freitag mittels Tau gerettet und ins Spital geflogen.