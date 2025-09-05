Pensionist stürzte in NÖ zehn Meter ab und blieb an Baum hängen
Ein 70-Jähriger ist am Donnerstag beim Wandern am Gippel (Bezirk Lilienfeld) abgestürzt und schwer verletzt worden. Der St. Pöltner hatte sich nach eigenen Angaben an einem rund 200 Kilo schweren Stein angehalten, der nachgab.
Der Pensionist stürzte circa zehn Meter ab und blieb an einem Baum hängen. Da der Mann nicht mehr hinaufklettern konnte, wählte er den Notruf. Der Schwerverletzte wurde laut Polizeiaussendung von Freitag mittels Tau gerettet und ins Spital geflogen.
Der Mann war von St. Aegyd am Neuwalde Richtung Preinecksattel und zum Gippel gegangen. Beim Aufstieg zum Gipfel ereignete sich gegen 14.00 Uhr dann der Unfall.
Im Einsatz standen die Bergrettungen St. Aegyd und Hohenberg, Beamte der örtlichen Polizeiinspektion, die Alpine Einsatzgruppe West und der Notarzthubschrauber "Christophorus 15". Der Niederösterreicher wurde im Landesklinikum Amstetten behandelt.
