„Party-Unfall" forderte ein Todesopfer und drei Verletzte

In St. Veit an der Triesting (Bezirk Baden) ist es Sonntagfrüh zu einem verheerenden Verkehrsunfall mit einem Toten und drei Schwerverletzten gekommen. Drei junge Männer mussten von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem Unfallfahrzeug geschnitten werden. Ein Mann erlag trotz intensiver Bemühungen der Rettungskräfte noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, berichtete das Rote Kreuz am Sonntag.

Es war gegen 5 Uhr morgens, als die vier jungen Burschen zusammen mit einem Mädchen auf dem Heimweg von einer Party waren. Kurz vor dem Unfall soll in der Nähe der Unglücksstelle die junge Frau noch aus dem Wagen gestiegen sein. Die vier anderen fuhren weiter, als es kurz darauf in St. Veit zur Tragödie kam. Der Lenker verlor bei hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über den Pkw. Das Auto kam von der Straße ab, überschlug sich und landete mit dem Dach voraus auf einem geparkten Wagen am Parkplatz einer Wohnhausanlage.

Ein Mitglied der Feuerwehr St. Veit, der unmittelbar neben der Unfallstelle wohnt, wurde durch den lauten Krach alarmiert und eilte auf die Straße. Er zog einen der Schwerverletzten aus dem Wrack und begann mit Erste-Hilfe-Maßnahmen. Während eines der Opfer Vorort reanimiert wurde und wenig später starb, flogen Rettungshubschrauber zwei Schwerverletzte in die Kliniken nach St. Pölten und Wiener Neustadt. Ein Opfer wurde ins Krankenhaus Baden gebracht. Der Zustand von zumindest zwei der drei Verletzten sei kritisch, hieß es am Sonntag.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.