Papierfabrik Hamburger: Volksbefragung ist nur eine Empfehlung

Hamburger will ein notwendiges Hochwasserschutzprojekt für 1200 gefährdete Gebäude nutzen, um in diesem Atemzug das Firmenareal um 16 Hektar zu erweitern. Im Gegenzug will die Firma 40 Prozent der Kosten für das Schutzprojekt übernehmen. SPÖ, ÖVP stehen in der Region hinter den Plänen.

Umwidmungssperre

Sollte sich die Mehrheit bei der Befragung für die Umwidmungssperre entscheiden, muss der Gemeinderat sie immer noch nicht beschließen. Wenn doch, könnte sie schon nach der nächsten Gemeinderatswahl im kommenden Jahr wieder aufgehoben werden. Laut der Gemeindeaufsicht ist das Ergebnis daher nicht mehr als eine „politische Empfehlung“.

Das weiß auch Strametz. Er erwartet sich aber, dass das Ergebnis als starke Message gesehen und umgesetzt wird – „der Umwelt und den Bürgern zuliebe“.

Für Josef Krenn von Hamburger ist der Standort in Pitten für den Konzern von zentraler Bedeutung. „Wir wollen daher auch in die Zukunft dieses Standortes investieren. Leider haben wir den Eindruck, dass sich Herr Strametz wenig Gedanken um die wirtschaftliche Zukunft in Pitten macht. Folgt man Herrn Strametz, besteht die Gefahr, dass nun das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird.“