Pärchen soll Perserteppich im Bezirk Mödling gestohlen haben
Lichtbilder wurden veröffentlicht. Der erbeutete Teppich hat einen Wert im hohen vierstelligen Eurobereich.
Nach dem Diebstahl eines Perserteppichs in einem Geschäft in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) wird ein Pärchen gesucht.
Der Wert der Beute vom Nachmittag des 21. Oktober beläuft sich Polizeiangaben vom Donnerstag zufolge auf einen hohen vierstelligen Eurobetrag.
© LPD NÖ
© LPD NÖ
Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wurden Fotos der Verdächtigen veröffentlicht. Die Polizeiinspektion Brunn am Gebirge ersucht unter Tel.: 059133-3332 um sachdienliche Hinweise,
