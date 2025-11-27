Vierstellige Schadenssumme

Pärchen soll Perserteppich im Bezirk Mödling gestohlen haben

Ein Polizist mit österreichischem Wappen steht vor einem Einsatzfahrzeug mit rotem und blauem Streifen.
Lichtbilder wurden veröffentlicht. Der erbeutete Teppich hat einen Wert im hohen vierstelligen Eurobereich.
27.11.25, 15:47
Kommentare

Nach dem Diebstahl eines Perserteppichs in einem Geschäft in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) wird ein Pärchen gesucht. 

Alkoholisierter Fahrer verursachte Unfall auf der A1

Der Wert der Beute vom Nachmittag des 21. Oktober beläuft sich Polizeiangaben vom Donnerstag zufolge auf einen hohen vierstelligen Eurobetrag.

Lichtbildaufnahme einer Frau, die in einem Geschäft mit Perserteppichen steht.

Lichtbildaufnahme eines Mannes, der in einem Geschäft mit Perserteppichen steht.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wurden Fotos der Verdächtigen veröffentlicht. Die Polizeiinspektion Brunn am Gebirge ersucht unter Tel.: 059133-3332 um sachdienliche Hinweise,

Mehr zum Thema

Wiener Neustadt
Agenturen  | 

Kommentare