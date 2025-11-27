Pärchen soll Perserteppich im Bezirk Mödling gestohlen haben

Nach dem Diebstahl eines Perserteppichs in einem Geschäft in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) wird ein Pärchen gesucht.

Der Wert der Beute vom Nachmittag des 21. Oktober beläuft sich Polizeiangaben vom Donnerstag zufolge auf einen hohen vierstelligen Eurobetrag.

