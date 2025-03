Ostumfahrung Wiener Neustadt: Baufahrzeuge sabotiert

Erneut wurden die Bauarbeiten zur Ostumfahrung in Wiener Neustadt Ziel einer Attacke. Vermutet wird, dass Projektgegner in der Nacht auf Donnerstag auf einem Lagerplatz in Eggendorf schwere Baufahrzeuge sabotiert haben.

"Die Fahrzeuge waren bewusst in weiterer Entfernung abgestellt worden, um genau solche Aktionen zu verhindern. Dennoch wurden die Hydraulikleitungen eines Mobilbaggers und eines Dumpers beschädigt und Sand in die Treibstofftanks gefüllt", zeigt sich FPÖ-Verkehrssprecher Hubert Keyl empört.

Boden muss saniert werden

Der entstandene Sachschaden sei enorm und der durch das ausgeflossene Hydrauliköl verunreinigte Boden müsse nun auf Anordnung der Behörde ordnungsgemäß entsorgt werden.