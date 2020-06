Orpheus auf Rollschuhen im Hades

Mitte Juli kommt die Kultur zurück. Glückliche Entscheidungen, die vor der Corona-Pandemie getroffen wurden, bescheren dem Kultursommer in Waidhofen/Ybbs einen spektakulären Event zum Auftakt. Die Regisseurin Anna Katharina Bernreitner und ihr Künstlerkollektiv „Oper rund um“ werden in dortigen Eishalle die turbulente Offenbach-Operette „Orpheus in der Unterwelt“ inszenieren. Bernreiter will ihrer Heimatstadt mit der Komödie (Premiere: 17. Juli) ein besonderes Musikspektakel bieten.