Opferstockdiebe in der Stiftskirche Klosterneuburg ertappt

Drei Opferstockdiebe sind am Mittwochabend in der Stiftskirche Klosterneuburg (Bezirk Tulln) von einem Mitarbeiter auf frischer Tat ertappt worden. Der Beschäftigte versperrte das Gotteshaus und verständigte die Polizei. Die Beamten nahmen drei Männer im Alter von 22, 23 und 27 Jahren fest. Die Slowaken wurden in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert, teilte die Polizei am Freitag mit.

Weitere Diebstähle geklärt

Im Zuge der Erhebungen wurden dem 27-Jährigen zwei weitere Diebstähle zugeordnet, die mittags in der Stiftskirche begangen worden waren. Während dieser Verdächtige und der 22-Jährige bei den Einvernahmen teilweise geständig waren, bestritt der 23-Jährige die Vorwürfe.