Operette Langenlois feiert ein Jubiläum im Dreivierteltakt

Mit Walzerklängen und Wiener Schmäh startet das Ensemble der Operette Langenlois in seinen Jubiläumssommer : „ Ein Walzertraum “ erzählt die Geschichte von Leutnant Niki, der Prinzessin Helene heiratet und bereits nach kurzer Zeit feststellt, dass ihm der steife Hofalltag wenig zusagt. Viel verlockender scheint eine Gruppe junger Musiker aus seiner Heimat Wien – insbesondere Franzi, die Leiterin der Frauenkappelle.

Im Original von Oscar Straus endet das Liebesabenteuer für den Schürzenjäger glimpflich. Regisseurin Isabella Gregor bringt neue Ideen für ihre Inszenierung des musikalischen Treibens ein und verpasst den weiblichen Hauptfiguren ebenfalls einen frischen Anstrich.

Das Stück feiert am 24. Juli Premiere und wird an insgesamt sieben Abenden vor Schloss Haindorf aufgeführt. Besucherinnen und Besucher können sich laut den Veranstaltern mit Liedern wie „Piccolo, Piccolo, tsin tsin tsin“ oder „Leise, ganz leise“ auf Klassiker aus dem Operetten-Genre freuen. Am 30. Juli findet zudem das Galakonzert „30 Jahre Operette Langenlois“ statt.

Nähere Informationen: www.operettelangenlois.at