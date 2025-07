Kinderoper „Tosca“ als voller Erfolg in Klosterneuburg

Die Oper "Tosca" von Giacomo Puccini ist eine der bekanntesten und dramatischsten Opern und spielt um 1800 in Rom zur Zeit der Napoleonischen Kriege. Sie handelt von Liebe, Eifersucht, Machtmissbrauch und Verrat. Zum Schluss stürzt sich die Hauptfigur in den Tod. Was nach schwerer Kost klingt, wurde nun für Kinder adaptiert - inklusive Happy End, einem Huhn als Waffe und einem Gespenst als Moderator.

Über 600 große und kleine Opernfans feierten die originelle Kinderfassung von Puccinis Klassiker am 20. Juli mit Begeisterung.