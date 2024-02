Von OÖ nach NÖ: Narrentross kannte keine Grenzen

Auch eher unwirtliches Wetter konnte am Faschingssonntag das Narrenvolk nicht vom großen grenzüberschreitenden Umzug von Kronstorf in Oberösterreich nach Ernsthofen in Niederösterreich abhalten.

Hunderte Schaulustige und Aktive mit über 30 Narrenwägen verwandelten die Umzugsroute über die Enns zum kunterbunten Faschings-Highway.