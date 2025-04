ÖVP über Fake-Briefe im Namen des Innenministeriums empört

"Entsetzt und wütend", zeigten sich VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner und Landtagsabgeordneter Otto Auer Freitagabend in einer Aussendung über ein Schreiben, das in der niederösterreichischen Gemeinde Maria Lanzendorf (Bezirk Bruck an der Leitha) kursieren soll.

Im Namen des Bundesministeriums für Inneres wird den adressierten Privatpersonen befohlen, "in ein mitgeschicktes Glas zu ejakulieren und dieses an die AGES – also die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit – zurückzuschicken", berichtet Zauner.

Gemeinderätin als Kontaktperson angeführt

Für Rückfragen wird in dem offiziell anmutenden Brief, der dem KURIER vorliegt, eine ÖVP-Gemeinderätin mit ihrer Handynummer als Kontaktperson angeführt. "Das ist kein makaberer Scherz, das ist eine zutiefst abscheuliche Tat, die strafrechtlich verfolgt werden muss“, so der VPNÖ-Landesgeschäftsführer.