Freie Fahrt: ÖBB-Sommersperren in Niederösterreich enden pünktlich

Die Sommersperren der ÖBB in Niederösterreich enden planmäßig. Ab Montag gilt wieder "freie Fahrt" u. a. auf der Franz-Josefs-Bahn und Laaer Ostbahn, teilten die Bundesbahnen am Freitag mit. Bauarbeiten seien während der Schulferien gebündelt und zahlreiche Strecken im Land erneuert worden. Indes stehen Herbstsperren auf der Kamptalbahn und Puchberger Bahn bevor.

Mit Montag gehen folgende Strecken wieder in Vollbetrieb: Franz-Josefs-Bahn im Abschnitt Wien FJB - Tulln, Kremser und Tullnerfelder Bahn (St. Pölten - Krems/Traismauer), Laaer Ostbahn (Mistelbach - Laa a. d. Thaya) sowie die Flughafenschnellbahn S7 (Fischamend - Wolfsthal). Auch die S-Bahn-Stammstrecke in Wien steht mit 1. September wieder unter Strom. Viele Pendler waren von der Sperre im Bereich Floridsdorf - Praterstern betroffen.