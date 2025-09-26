Pannenhelfer rettet Baby aus verschlossenem Auto in NÖ

Großer Schreckmoment für eine Mutter aus Melk : Die junge Mutter hatte ihre 2,5 Monate alte Tochter bereits angeschnallt, als sich die Zentralverriegelung ihres Autos selbstständig verriegelte – der Autoschlüssel lag jedoch noch im Wagen.

Geistesgegenwärtig wählte die Frau die ÖAMTC-Notrufnummer 120. „Sie ist ruhig geblieben und hat alles richtig gemacht“, lobt ÖAMTC-Pannenfahrer Josef Derfler, der sofort vom Stützpunkt Melk ausrückte.

Mit Spezialwerkzeug öffnete Derfler das Fahrzeug in wenigen Minuten. Das Baby verschlief den gesamten Einsatz seelenruhig, während die erleichterte Mutter aufatmen konnte.

Happy End

„Für Außenstehende wirkt so eine Situation oft dramatischer, als sie tatsächlich ist – entscheidend ist jedenfalls, ruhig zu bleiben und Hilfe zu holen“, erklärt der erfahrene Pannenhelfer.

Am Ende war alles gut: Mutter und Tochter konnten ihre Fahrt fortsetzen, und Frau K. bedankte sich bei ihrem „Gelben Engel“ für die rasche Hilfe.