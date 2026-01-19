Niederösterreich

NS-Euthanasie in Mauer-Öhling: Innenminister gedenkt der Opfer

Karner gedenkt Opfern der NS-Euthanasie im Landesklinikum Mauer
Nazi-Verbrechen werden auch in der Ende März startenden Landesausstellung "Wenn die Welt Kopf steht" thematisiert.
19.01.26, 05:56

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Politik und das Landesklinikum Mauer bei Amstetten haben am Sonntag im Rahmen einer Gedenkveranstaltung an die Opfer der NS-Euthanasie in Mauer-Öhling erinnert. 2.848 Patientinnen und Patienten wurden dort während der Zeit des Nationalsozialismus ermordet, betonte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP): "Die hier verübten Verbrechen mahnen uns, wachsam zu sein.“ Enthüllt wurde auch eine Gedenktafel für elf in Mauer ermordete Kriegsgefangene.

Region macht Stimmung: "Was können wir für die Landesausstellung tun?"

Das Klinikum Mauer war während der NS-Zeit als "Heil- und Pflegeanstalt Mauer-Öhling“ eine zentrale Stelle der sogenannten Medizinverbrechen. Für die Patienten sei es zunächst ein Ort der Hoffnung gewesen, erinnerte Karner laut einer Aussendung. „Stattdessen wurden sie unter dem Deckmantel medizinischer Behandlung ausgegrenzt, deportiert und ermordet.“

Landesausstellung ab März

Bei der Zeremonie wurde eine Gedenktafel für elf in Mauer ermordete Kriegsgefangene aus der Sowjetunion, Polen, Serbien, Frankreich und Italien enthüllt. Ihre Gräber befinden sich ebenso wie jene von rund 1.100 unmittelbar am Klinikgelände bestatteten Opfern der NS-Euthanasie am Anstaltsfriedhof.

Fixe Erinnerungstätte gegen NS-Verbrechen in der Kaserne Melk

Dieser wird aktuell vom Innenministerium gemeinsam mit dem Land im Zuge der bevorstehenden Landesausstellung "Wenn die Welt Kopf steht – Mensch.Psyche.Gesundheit“ (ab 28. März) zeithistorisch kontextualisiert. Ziel ist es, das Schicksal der ermordeten Menschen sichtbar zu machen.

Mehr zum Thema

Amstetten
kurier.at, watzenh  | 

Kommentare