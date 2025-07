Notarzthubschrauber im Einsatz: Alkolenker erfasste in NÖ zwei Fußgängerinnen

Ein betrunkener 25-Jähriger hat am Dienstagabend in Bruck an der Leitha mit seinem Pkw zwei Fußgängerinnen erfasst. Eine 80-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde nach Polizeiangaben vom Mittwoch vom Notarzthubschrauber "Christophorus 9" in das Landesklinikum Baden geflogen. Eine 78-Jährige landete mit leichten Blessuren zur Abklärung im Klinikum Hainburg. Dem Lenker wurde die Weiterfahrt untersagt, er wird der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.