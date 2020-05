Wo Südkorea ist, ist natürlich auch Nordkorea nicht fern. Seit 1948 ist der 122.762 qkm große Staat, der an China und die Russische Föderation grenzt, eine demokratische Volksrepublik. Kultureller Mittelpunkt des Landes ist die Hauptstadt Pyongyang, in der rund 3 Millionen Menschen leben. Hier bieten sich den Besuchern so architektonische Meisterwerke wie die Stadttore, aber auch Attraktionen wie der Kulturpalast, das Theater, der Juche-Turm oder das Ongrui Restaurant - alles Bauten, die die kommunistische Handschrift tragen. Empfehlenswert sind außerdem der Morangborg Park und die Stadt Kaesong: Hier kann man die Schätze aus Koreas kaiserlicher Geschichte bewundern. Naturfans kommen im größten Nationalparks des Landes auf ihre Kosten oder reisen nach Myoyangsan: Hier kann man Wasserfälle, grüne Wälder und buddhistische Pagoden besichtigen.