Sturz über Böschung: Weinviertler Feuerwehr rettete Mann aus Bach

Die Feuerwehr von Kleinhöflein , einer Katastralgemeinde der Weinstadt Retz im Bezirk Hollabrunn, lud am vergangenen Wochenende zum Fest - mit allerhand kulinarischer Schmanklern. Am letzten Festtag, dem Sonntag, wurden die Kameraden in den frühen Morgenstunden zu einem Einsatz alarmiert: Menschenrettung hieß es um 6.34 Uhr.

Ein Passant hörte Hilferufe, die von einem Mann kamen, der über eine Böschung in den Bach gestürzt war. Er soll bis zum Hals im Wasser gelegen haben und konnte den Bach aus eigener Kraft nicht mehr verlassen.

Die Kameraden der FF Kleinhöflein wurden am letzten Tag ihres Feuerwehrheurigens zu einer Menschenrettung gerufen.

Die ersten Einsatzkräfte sicherten die Person und haben sie auf einem Spineboard fixiert, um sie gemeinsam über die Böschung zu retten. Der Mann wurde dem Roten Kreuz übergeben, das die medizinische Erstversorgung übernahm.

Trotz kurzer Nacht: Einsatzkräfte waren rasch zur Stelle

"Trotz des Feuerwehrheurigens, der an diesem Wochenende unsere Mitglieder forderte, waren viele Einsatzkräfte rasch zur Stelle. So konnte auch dieser Einsatz erfolgreich und professionell abgearbeitet werden – wenn auch die Nacht für manche etwas kürzer ausfiel", heißt es auf der Homepage der Feuerwehr.

22 Mitglieder der Feuerwehr Kleinhöflein waren im Einsatz, die von Kameraden der Feuerwehren Unterretzbach und Retz sowie dem Roten Kreuz und der Polizei unterstützt wurden.