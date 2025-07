Festival Retz: Eine Femme fatale in der Stadtpfarrkirche

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ließ sich die Premiere der Kirchenoper "Salome" nicht entgehen. "Was für ein Abend", war Mikl-Leitner bereit, in der Retzer Kirche etwas Besonderes zu erleben. Im Retzer Land sei die Kultur an allen Ecken und Enden spürbar.

Beim Festival Retz hat sich das geändert: Inszeniert wurde die Kirchenoper nämlich von den beiden Regisseurinnen Nicole Aebersold und Jasmin Avissar. "Sie haben neue Formen der Präsentation gewählt", erklärte der Intendant dem Publikum die drei Ebenen. "Wir wollen innere Bilder erzeugen, die sind immer stärker, als die Äußeren. Aber dazu muss man out of the box denken." Die szenischen Darstellungen sind sparsam, so wie sie im Barock gewesen sind. "Es war damals mehr eine Stehparty, als eine Gestenparty", erklärte Baier, warum die Darsteller, die nicht in der Szene vorkommen, stehen bleiben und sich einfach vom Publikum wegdrehen.

Ein Blick über die Schulter zahlt sich aus

Zudem gebe es ein multimediales Bühnenbild. "Wir steuern weltweit das erste Mal mit einem Rechner fünf Beamer an. Das hat uns Blut, Schweiß und Tränen gekostet", so Baier. Livemusik werde mit Filmmaterial kombiniert. "Ein technischer Höllenritt", verriet er dem Publikum, bevor er über die Tanzebene sprach.

Diese ist ebenfalls besonders, weil Salome mit 48 Metern Stoff ihre Tänze in der Retzer Stadtpfarrkirche vollführt, ehe ihr der Schleier zu einer gnadenlosen Drossel wird und sie erstickt.

"Es tut sich sehr viel zur gleichen Zeit", ermunterte der Intendant die Zuseher, ab und an auch einen Blick über die Schulter zu riskieren, um das gesamte Schauspiel erblicken zu können.