Im Radlbrunner Brandlhof heißt es: Bühne frei für Liedermacher

Das Festival "feinklang" der Kultur.Region.Niederösterreich holt die Liedermacher des Landes vor den Vorhang. Die Premiere dieses Events war im Vorjahr ein voller Erfolg. Darum zieht die Kunst der feinen Klänge, der humorvollen und pointierten Texte und der leisen wie schwungvollen Töne auch 2025 in den Kulturpavillon Brandlhof in Radlbrunn (Bezirk Hollabrunn) ein. Das NÖ Liedermacherinnen- und Liedermacher-Festival holt erneut arrivierte Acts sowie Finalisten des Liedermacherinnen- und Liedermacher-Wettbewerbs auf die Bühne.

Den Lieder-Reigen 30. August eröffnet um 14 Uhr Christian Lugmayr, zweifacher Finalist des Liedermacherinnen- und Liedermacher-Wettbewerbs, mit heiter-ironischen Liedern und nachdenklich-berührenden Chansons. Ebenso Bewerb-Finalisten sind die Weinviertler Vollblutmusikerin Tanja Trappl und der bekannte Komponist David Blabensteiner, die um 15 Uhr auftreten.

"feinklang" mit Salz in der Suppe

Markus Wolf, der Gewinner des Liedermacherinnen- und Liedermacher-Wettbewerbs 2024, präsentiert ab 16 Uhr Popmusik mit Leichtigkeit und Tiefgang. Mit dabei ist auch sein Gewinner-Song „Zweisam“. Die Rucki Zucki Palmencombo hatte 1982 mit „Südseeträume sind auch nur Schäume“ einen großen Radiohit.

Bei „feinklang“ bringen sie ab 17 Uhr „Das Salz in der Suppe" zu Gehör. Gesellschaftskritisch und musikalisch berührend sind die Lieder von Sigrid Horn, die mit ihrer Formation "Das Nest" ab 18.30 Uhr aufhorchen lässt. Gemeinsam mit Stefanie Kropfreiter, Marlene Herbst, Ulla Obereigner und Anna Aigner wartet sie mit dem Programm "Nest" auf.