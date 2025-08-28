Im Radlbrunner Brandlhof heißt es: Bühne frei für Liedermacher
Das Festival "feinklang" der Kultur.Region.Niederösterreich holt die Liedermacher des Landes vor den Vorhang. Die Premiere dieses Events war im Vorjahr ein voller Erfolg. Darum zieht die Kunst der feinen Klänge, der humorvollen und pointierten Texte und der leisen wie schwungvollen Töne auch 2025 in den Kulturpavillon Brandlhof in Radlbrunn (Bezirk Hollabrunn) ein. Das NÖ Liedermacherinnen- und Liedermacher-Festival holt erneut arrivierte Acts sowie Finalisten des Liedermacherinnen- und Liedermacher-Wettbewerbs auf die Bühne.
Den Lieder-Reigen 30. August eröffnet um 14 Uhr Christian Lugmayr, zweifacher Finalist des Liedermacherinnen- und Liedermacher-Wettbewerbs, mit heiter-ironischen Liedern und nachdenklich-berührenden Chansons. Ebenso Bewerb-Finalisten sind die Weinviertler Vollblutmusikerin Tanja Trappl und der bekannte Komponist David Blabensteiner, die um 15 Uhr auftreten.
"feinklang" mit Salz in der Suppe
Markus Wolf, der Gewinner des Liedermacherinnen- und Liedermacher-Wettbewerbs 2024, präsentiert ab 16 Uhr Popmusik mit Leichtigkeit und Tiefgang. Mit dabei ist auch sein Gewinner-Song „Zweisam“. Die Rucki Zucki Palmencombo hatte 1982 mit „Südseeträume sind auch nur Schäume“ einen großen Radiohit.
Bei „feinklang“ bringen sie ab 17 Uhr „Das Salz in der Suppe" zu Gehör. Gesellschaftskritisch und musikalisch berührend sind die Lieder von Sigrid Horn, die mit ihrer Formation "Das Nest" ab 18.30 Uhr aufhorchen lässt. Gemeinsam mit Stefanie Kropfreiter, Marlene Herbst, Ulla Obereigner und Anna Aigner wartet sie mit dem Programm "Nest" auf.
- Damit Fans der im Westen Niederösterreichs beheimateten Rucki Zucki Palmencombo, von Sigrid Horn sowie Markus Wolf und Christian Lugmayr gemütlich und gemeinsam zu ihrem Auftritt nach Radlbrunn kommen, organisiert die Kultur.Region.Niederösterreich eine Fanfahrt.
- Per Bus geht es direkt zum „feinklang“-Festival.
- Abfahrt ist um 11.30 Uhr in Haag, um 12 Uhr können Fans in Amstetten zusteigen und um 12.20 Uhr in Ybbs.
- Rückfahrt ist dann um 22 Uhr.
- Anmeldung für den Fanbus ist bis 25. August 2025 unter kerschner-reisen.at/reise/fanbus-feinklang-festival möglich.
Einer der großen Singer-Songwriter Österreichs krönt ab 20 Uhr das zweite „feinklang“-Festival: Boris Bukowski lancierte in den 1980er und 1990er Jahren mehrere Hits in den Charts, für sein Album „100 Stunden am Tag“ bekam er 1990 eine Goldene Schallplatte. 2022 wurde ihm ein Amadeus Austrian Music Award für sein Lebenswerk verliehen. Er bringt zu „feinklang“ nicht nur seine größten Hits wie „Trag meine Liebe wie einen Mantel“ und „Fandango“ mit, sondern präsentiert bei „Bukowski privat Best Of Teil 1+2" auch viele Geschichten aus seiner langen Karriere.
Neben feinen Klängen gibt es, bei freiem Eintritt, Gastrostände mit Schmankerln, Weine der Radlbrunner Winzer, Besichtigungstouren durch den Brandlhof, Hofladen mit durchgehendem Verkauf und vieles mehr.
Bereits am 29. August gibt Kinderliedermacher Bernhard Fibich ab 17 Uhr ein Mitmachkonzert für Kinder. Dabei wartet Österreichs Kinderliedermacher Nummer 1 mit einem „Best Of“ auf.
