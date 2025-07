"Gänsehautfeeling": In Staatz wird "Jekyll & Hyde" gesungen und gemordet

Nun feierte in Staatz der Musicalthriller „Jekyll and Hyde“ Premiere. Regie führte Werner Auer, der auch selbst als Darsteller auf der Bühne stand. Aber nicht, so wie vor 20 Jahren in der Hauptrolle. Den „Dr. Jekyll“ und später auch den „Mr. Hyde“ spielte Florian Fetterle. „Er ist eine Naturgewalt“, beschreibt Auer den Musicaldarsteller bei der Premierenfeier und erinnerte an die Audition: „Er hat uns sowas von niedergebrettert. Es hat mich vom Sessel gerissen.“ Kniefall und Standing Ovation Das hat Fetterle – gemeinsam mit den anderen Darstellern - beim Premierenpublikum ebenfalls geschafft: Das hielt es beim Schlussapplaus ebenfalls nicht auf den Sesseln aus und dankte dem Ensemble mit Standing Ovation für einen Abend voller Spannung und Musik. Und Auer bedankte sich mit einem Kniefall bei Fetterle.

Der war aber nicht der Einzige, der auf der Bühne mit seiner Stimme beeindruckte. Zwei Frauen hatten es den Zusehern ebenfalls angetan: Jekylls Verlobte Lisa, gespielt von Steffi Regner und die Prostituierte Lucy, dargestellt von Anna Burger. "Unerwartete Entwicklungen" Nach einer Stunde werden die Zuschauer Zeugen, wie sich der höfliche und zuvorkommende Dr. Jekyll in den Mr. Hyde verwandelt. Jekyll ist überzeugt, dass er das Böse vom Guten im Menschen trennen kann, weil er keine Versuchspersonen findet, startet er den Selbstversuch und schluckt 100 Milliliter der Droge JH7. Die Folge? Er notiert in seinem Tagebuch „unerwartete Entwicklungen“ und verwandelt sich in ein Monster.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Harald Schillhammer Auf der Felsenbühne Staatz wird ist noch bis 17. August zu sehen, wie aus Dr. Jekyll das mordende Monster Mr. Hyde wird. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Harald Schillhammer Auf der Felsenbühne Staatz wird ist noch bis 17. August zu sehen, wie aus Dr. Jekyll das mordende Monster Mr. Hyde wird. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Harald Schillhammer Auf der Felsenbühne Staatz wird ist noch bis 17. August zu sehen, wie aus Dr. Jekyll das mordende Monster Mr. Hyde wird. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Harald Schillhammer Auf der Felsenbühne Staatz wird ist noch bis 17. August zu sehen, wie aus Dr. Jekyll das mordende Monster Mr. Hyde wird. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Harald Schillhammer Auf der Felsenbühne Staatz wird ist noch bis 17. August zu sehen, wie aus Dr. Jekyll das mordende Monster Mr. Hyde wird. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Harald Schillhammer Auf der Felsenbühne Staatz wird ist noch bis 17. August zu sehen, wie aus Dr. Jekyll das mordende Monster Mr. Hyde wird. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Harald Schillhammer Auf der Felsenbühne Staatz wird ist noch bis 17. August zu sehen, wie aus Dr. Jekyll das mordende Monster Mr. Hyde wird. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Harald Schillhammer Auf der Felsenbühne Staatz wird ist noch bis 17. August zu sehen, wie aus Dr. Jekyll das mordende Monster Mr. Hyde wird. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Harald Schillhammer Auf der Felsenbühne Staatz wird ist noch bis 17. August zu sehen, wie aus Dr. Jekyll das mordende Monster Mr. Hyde wird. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Harald Schillhammer Auf der Felsenbühne Staatz wird ist noch bis 17. August zu sehen, wie aus Dr. Jekyll das mordende Monster Mr. Hyde wird. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Harald Schillhammer Auf der Felsenbühne Staatz wird ist noch bis 17. August zu sehen, wie aus Dr. Jekyll das mordende Monster Mr. Hyde wird.