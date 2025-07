Korneuburg bekommt erste E-Motocross-Strecke Österreichs

Die Action- und Freizeitlandschaft wird in Korneuburg um ein besonderes Schmuckstück erweitert: Bürgermeister Christian Gepp griff gemeinsam mit Masters-of-Dirt-Mastermind Georg Fechter zum Spanten, um den Bau eines Meilensteins einzuläuten. Die Bezirkshauptstadt bekommt in der Wegscheid 5 die erste öffentliche und urbane E-Motocross-Strecke Österreichs.

„Wir freuen uns, mit Masters of Dirt einen verlässlichen Partner an der Seite zu haben, der mit seiner Vision eine Lücke in der heimischen Freizeitlandschaft schließt und gleichzeitig neue Maßstäbe setzt", ist der Bürgermeister stolz.