Im Weinviertel werden seit 25 Jahren Kellergassenführer ausgebildet

Im Jahr 2000 hat alles begonnen: Die Ausbildung zum Kellergassenführer wurde gestartet und entwickelte sich in den vergangenen 25 Jahren zu einer Erfolgsstory im Weinviertel. 20 Pioniere absolvierten im ersten Jahr die innovative Ausbildung, heute gibt es über 700 ausgebildete Kellergassenführer. „Die Kellergassenführerinnen und Kellergassenführer sind echte Botschafter unserer Heimat", ist Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) stolz.

Sie haben sich der Erhaltung und Renovierung von Presshäusern verschrieben, ihr Wissen spielt dabei eine zentrale Rolle. So würden sie maßgeblich zur Stärkung der regionalen Identität im Weinviertel beitragen. "Sie geben Traditionen und Werte an die nächste Generation weiter“, ist Pernkopf stolz. 65. Lehrgang für Kellergassenführer startet Vor 25 Jahren wurden im Land um Laa die ersten Kellergassenführer ausgezeichnet. "Darunter zahlreiche bis heute engagierte Persönlichkeiten aus der Region", erinnert sich Michael Staribacher, Lehrgangsleiter beim Kellergassenmanagement der Dorf- & Stadterneuerung NÖ. Danach fanden in den vergangenen 25 Jahren bereits insgesamt 64 Lehrgänge statt.

Daten und Anmeldung Entwickelt wurde die Ausbildung ursprünglich von Agrar Plus.

Heute wird die Ausbildung vom Kellergassenmanagement der Dorf- & Stadterneuerung Niederösterreich organisiert.

In praxisorientierten Modulen eignen sich Interessierte aus allen Altersgruppen Wissen über Geschichte, Architektur, Weinbau, Tourismus und Kommunikation an.

Die Lehrgänge werden ständig weiterentwickelt, um den steigenden touristischen Anforderungen gerecht zu werden.

Der nächste Lehrgang startet am 24. September. Es kann ein gesamter Lehrgang oder einzelne Module gebucht werden.

Anmeldung unter: https://www.kellergassenmanagement.at/anmeldung-kellergassenfuehrerin-ausbildung/

Alle Infos gibt es auf der Webseite des Kellergassenmanagements der NÖ Dorf- und Stadterneuerung.

Kontakt: NÖ Dorf- und Stadterneuerung, Kirchenplatz 4, 2020 Hollabrunn; 0676/88591319 oder kellergassen@dorf-stafterneuerung.at

Die Kellergassen sind heute das Markenzeichen des Weinviertels. „Ihre charakteristischen Presshäuser und malerischen Ensembles spiegeln 250 Jahre Weinkultur wider und sind heute nicht mehr nur ursprüngliche Produktionsstätten, sondern vor allem identitätsstiftende Symbole für die Region“, so Staribacher.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Himml, Dorf- und Stadterneuerung 25 Jahre nach dem Start ist die Ausbildung zum Kellergassenführer nicht nur ein Erfolgsbeispiel für regionales Engagement, sondern auch ein Bekenntnis zur einzigartigen Kulturlandschaft des Weinviertels. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © NLK/Pfeiffer Michael Staribacher und Stephan Pernkopf in der Kellergasse. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Stefan Hiller Bei der Verleihung von 2024: Michael Staribacher (Kellergassenmanagement) Maria Obermayer (Regionales Weinkomitee), LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf, Kellergassenführerin Hermine Poppeller, Landtagsabgeordneter Richard Hogl und Joachim Maly (Obmann Verein KellergassenführerInnen).