In der Kellergasse: "Bei einem Gläschen Wein geht alles von allein"

"Es geht nicht ums Trinken, es geht um die Wertschätzung", erklärt Ilse Gritsch , warum sie ihre Gäste in der Dürnleiser oder Kammersdorfer Kellergasse - beide gehören der Marktgemeinde Nappersdorf-Kammersdorf an - mit einem "Prost!" und einem Blick in die Augen begrüßt. Die 65-Jährige ist seit ihrer Pension als Kellergassenführerin unterwegs. "Ich hab' 2017 mit dem Kurs angefangen, da gab es den Boom der Kellergassen noch nicht", erzählt sie und nimmt ein Schluckerl Frizzante .

Doch die Kellergassen waren der Kammersdorferin immer schon ein Anliegen. "Ich bin in den Kellergassen aufgewachsen. Ich bin a g'stande Weinviertlerin", sagt sie voller Überzeugung. Als sie mit dem Lehrgang zur Kellergassenführerin begann, sollte jeder über die Kellergasse, über die er eine Arbeit schrieb, etwas Besonderes sagen. Da kam Gritsch Kardinal Franz König in den Sinn. Der ehemalige Erzbischof von Wien verbrachte nämlich viel Zeit in Dürnleis und in der Kellergasse. "Also hab' ich gesagt, ich schreib über die königliche Kellergasse": Der einprägsame Name war geboren. Echter Köllamaun schenkt ein Achterl Wein aus Bei ihren Führungen durch das sogenannte Dorf ohne Rauchfänge spürt man die Leidenschaft, die Gritsch für diesen Kulturschatz empfindet. Den vermittelt sie schnell ihren Gästen - aber nicht nur ihnen. Der ganze Ort ist mit einbezogen, um die Kellergasse zu einem lebendigen Begegnungsort zu machen. Da gibt es den letzten echten "Köllamaun" Hans Maurer, der mit seinen 88 Jahren bei jeder Führung seinen Keller öffnet, auf ein Achterl einlädt und die Presse erklärt. Da muss er schon manchmal schmunzeln, wenn Städter kommen, die (noch) gar keine Ahnung haben, wie der Wein gemacht wird.

© Schnurstracks Kommunikation Im Presshaus zeigt Ilse Gritsch einen Rowisch her und erklärt, wie diese erste "Weinviertler Registrierkassa" funktioniert hat.

Gritsch hat ebenfalls eine Anekdote parat: Sie spricht in Mundart, denn diese zu erhalten ist ihr ebenso wichtig, wie die Kellergassen selbst. "Ich hab' erzählt, dass man früher die ,Weiba durch's Gaitloch eineg'schoben' hat." Da war ein deutscher Gast schwer schockiert, wie es früher im Weinviertel zugegangen sein muss. Er wusste nicht das "Weiba" der Mundartausdruck für "Weinbeere" ist und dachte, "Weiber", also Frauen, wurden durch ein Loch in der Mauer ins Innere des Presshauses befördert. Mit den Singles durch die Kellergasse Die Kellergasse ist für Gritsch eine besondere Begegnungszone, durch das Zuprosten werde das Eis gebrochen, weil man sich dabei immer anlächelt. "Mit einem Gläschen Wein geht alles von allein", schmunzelt sie. Dabei denkt sie an die Kellergassenführung speziell für Singles, die immer rund um den Tag des Kusses (6. Juli) stattfindet. Heuer lädt Gritsch dazu am 5. Juli in die Dürnleiser Kellergasse (15 Uhr) ein. Sie bringt gerne Menschen zusammen und beschert ihnen zumindest einen schönen Nachmittag. "Es sind aber auch schon viele Freundschaften entstanden, auch mehr als das." Heuer haben sich ein paar Gäste aus Linz angekündigt, ist Gritsch erfreut.

© Gritsch Vor dem Maurer-Keller in der Dürnleiser Kellergasse sind Gläser immer schön angerichtet, wenn eine Kellergassenführung mit Ilse Gritsch ansteht.