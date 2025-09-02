"Gmiadliches After-Work-Treffen" in Pulkautaler Kellergasse

Der Wohlfühlplatz in der Hadreser Kellergasse, bekannt für seine idyllische Lage und einladende Gestaltung, bildete den idealen Rahmen für das gesellige Treffen, zu dem die Mitglieder der Jungen Volkspartei der Marktgemeinde Hadres (Bezirk Hollabrunn) einlud. Die rund 150 Teilnehmer wurden bei diesem "gmiadlichen After-Work-Event" mit einer Vielzahl von erfrischenden Spritzervariationen verköstigt. Zusätzlich zu den erfrischenden Getränken wurden auch Aufstrichbrote und Kuchen angeboten.

Die Junge Volkspartei hat mit dieser Veranstaltung ein unterhaltsames Event organisiert. Die Mitglieder der Hadreser Gruppe wollen ein Netzwerk der Begegnung und des Austauschs zu schaffen. Durch die Förderung sozialer Kontakte wird die Basis für eine aktive Teilhabe an der Gemeinschaft gestärkt.

Obmann Christoph Fürnkranz betont, "dass solche Veranstaltungen ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit sind, um die Bürgerinnen und Bürger näher zusammenzubringen und den Austausch zwischen den Generationen zu fördern“.

Er verbucht dieses Event auf jeden Fall als Erfolg, die hohen Besucherzahlen sprechen für sich. Die Rückmeldungen der Gäste seien ebenfalls sehr positiv gewesen. "Viele haben den Wunsch geäußert, die Veranstaltung zu wiederholen", freut sich der Obmann, dass die JVP so zeigen konnte, dass sie ein aktiver Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens in der Pulkautal-Gemeinde ist.