Mehr Platz und freundlicher: Guntersdorfer Ärztezentrum ist eröffnet

In der neuen Praxis, in der die beiden Ärzte nun schon seit Ende Mai ihre Patienten behandeln, gibt es einen Raum für Notfälle, acht Behandlungsräume und eine Hausapotheke. Klingt groß, doch die Gemeinde im Bezirk Hollabrunn verfolgt damit einen längerfristigen Plan. "Die Praxis soll zu einem Ärztezentrum werden", wünscht sich Bürgermeister Roland Weber. "Im Herbst wird eine Physiotherapeutin zu uns kommen", informiert Müllner über den ersten Zuwachs.

Die beiden Allgemeinmediziner Regina Widl und Alexander Müllner zeigten ihre neue Praxis am Guntersdorfer Kirchenplatz gerne her.

Die beiden Mediziner sind nun auf der Suche nach weiteren Ärzten, die in Guntersdorf ordinieren wollen. Beim Rundgang durch die neuen Räume fällt sofort auf: Im Vergleich zur früheren Praxis, die sich wenige Meter weiter in Widls Wohnhaus befand, ist nun viel mehr Platz. "Es ist viel heller und freundlicher. Wir haben jetzt vier Anmeldeplätze, was uns die Arbeit sehr erleichtert", erklärt Widl. Die Behandlungsräume sind farbenfroh gestaltet; die Öffnungszeiten wurden erweitert.