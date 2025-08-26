Mahnmal für Frieden und Freiheit: Großharras hat ein neues Denkmal

300 Gäste waren es, die die Friedens- und Freiheitsfeier in Großharras im Bezirk Mistelbach besuchten, zu der der Kameradschaftsbund (ÖKB) Großharras-Diepolz eingeladen hatte. "Wir haben uns heute versammelt, um eines einzigartigen historischen Weges zu gedenken – und ihn zugleich zu feiern. 80 Jahre Frieden in unserem Land, 70 Jahre Freiheit in der Zweiten Republik und ein gemeinsames Bekenntnis zu einem starken, geeinten Europa, welches wir seit 30 Jahren in der EU auch mitgestalten dürfen", eröffnete Obmann Reinhard Kraft den Festakt, an dem 18 Stadt- und Ortsverbände mit 13 Fahnen teilnahmen.

Zuletzt hatte die Ortsgruppe vor zehn Jahren zu einer Feier beim Kriegerdenkmal eingeladen. "Zehn Jahre, in denen sich unsere Wahrnehmung zu den Begriffen Frieden und Freiheit wohl grundlegend geändert hat", sprach der Brigadier bei seiner Ansprache, den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine an. "Die Stärke des Rechts wurde durch die Stärke des Militärs abgelöst. Das war ein böses Erwachen für Europa", so Kraft. Die Zivilgesellschaft darf nicht wegsehen Er fand sehr deutliche Worte über die Entwicklung unserer Zeit: "Wo immer uns Antisemitismus begegnet, müssen wir uns als Zivilgesellschaft entschlossen dagegen stellen; wir dürfen hier nicht wegsehen." Das sei die Verantwortung, die uns die Millionen Toten beider Weltkriege mitgegeben haben.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Helmut Strauch "Auf da Woad" in Großharras wurde bei der Friedens- und Freiheitsfeier des ÖKB Großharras-Diepolz das neue Friedens- und Freiheitskreuz feierlich enthüllt. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Helmut Strauch "Auf da Woad" in Großharras wurde bei der Friedens- und Freiheitsfeier des ÖKB Großharras-Diepolz das neue Friedens- und Freiheitskreuz feierlich enthüllt. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Helmut Strauch "Auf da Woad" in Großharras wurde bei der Friedens- und Freiheitsfeier des ÖKB Großharras-Diepolz das neue Friedens- und Freiheitskreuz feierlich enthüllt. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Helmut Strauch "Auf da Woad" in Großharras wurde bei der Friedens- und Freiheitsfeier des ÖKB Großharras-Diepolz das neue Friedens- und Freiheitskreuz feierlich enthüllt. Es sei die Aufgabe des Österreichischen Kameradschaftsbundes, dieses Andenken zu bewahren, den Frieden zu verteidigen und "der jungen Generation ein Beispiel zu geben", ist Kraft überzeugt. Bei der Friedens- und Freiheitsfeier wurde darum nicht nur der Vergangenheit gedacht, sondern auch in die Zukunft geblickt. Das war das Stichwort, um das neue Friedens- und Freiheitskreuz, das in Großharras "auf da Woad" steht, zu enthüllen und zu segnen. Es soll zur Erinnerung mahnen, aber auch Mut und Hoffnung für die Zukunft geben.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Helmut Strauch Das neue Friedens- und Freiheitskreuz "auf da Woad" in Großharras, errichtet vom ÖKB Großharras-Diepolz.