Neuer Standort für Euregiocenter in Zistersdorf

Zistersdorf im Bezirk Gänserndorf gilt als ein Zentrum der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Region. Stützpunkt dafür war jahrelang das Euregiocenter der NÖ.Regional GmbH in der Hauptstraße. Es war ausgestattet mit Dolmetschkabinen und viel Platz für Besprechungen, Workshops und Austausch.

Aufgrund von betriebsinternen Veränderungen, neuen Kommunikations- und Arbeitsmöglichkeiten, wurde für die NÖ.Regional das Büro zu groß und eine neue, zeitgemäße Lösung für den Standort Zistersdorf gesucht. Dabei war die Stadtgemeinde ein verlässlicher Partner. So war eine neue bleibe rasch gefunden, und zwar auf der anderen Straßenseite im zweiten Obergeschoß des Zistersdorfer Stadtamts.

Verbesserte Arbeitsbedingungen im neuen Büro

Die Räume wurden adaptiert, sie sind hell, freundlich und barrierefrei. Sie bieten den Mitarbeiterinnen und Sylvia Hysek, Leiterin für Interreg und Euregio, in der EU-Serviceagentur der NÖ.Regional wunderbare Arbeitsbedingungen. „Ein besonderes Danke möchte ich der Stadtgemeinde Zistersdorf aussprechen!“, so Christine Schneider, die für den EU-Fachbereich verantwortlich ist. „Die Damen und Herren des Stadtamtes und des Bauhofes haben uns regelrecht die Wünsche von den Augen abgelesen und alles, was machbar war, umgesetzt! Dank dafür!“

Ein weiterer Mehrwert im neuen Standort ist die mögliche Nutzung diverser Besprechungsräume und Säle im Stadtamtsgebäude. Große Flächen müssen nicht mehr vorgehalten werden, durch ein einfaches Buchungssystem kann auf diese zugegriffen werden. Für den Herbst ist ein kleines Willkommensfest geplant.