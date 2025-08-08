Göllersdorfer Feuerwehr rückte zu drei Einsätzen an einem Tag aus
Ölspur, Verkehrsunfall, Fahrzeugbergung: So sah ein Einsatztag der Göllersdorfer Feuerwehrkameraden aus.
Der Donnerstag hatte es für die Kameraden der Göllersdorfer Feuerwehr in sich: Sie wurden im Laufe des Tages zu drei Hilfeleistungen gerufen.
Zuerst die Ölspur, dann der Verkehrsunfall
Begonnen hat der Tag damit, dass eine Ölspur in der Marktstraße gebunden werden musste. Am späteren Nachmittag der nächste Einsatz: Die Kameraden wurden zu einem Verkehrsunfall gerufen, ein Pkw und ein E-Bike sollen kollidiert sein. Am Einsatzort stellte sich allerdings heraus, dass der Radfahrer selbst zu Sturz gekommen war. Die Feuerwehrmänner betreuten den Radfahrer gemeinsam mit den First Respondern, bis das Rote Kreuz eintraf und ihn in ein Krankenhaus brachte.
Gleich im Anschluss wurde die Feuerwehr zu einer Fahrzeugbergung alarmiert. Ein Pkw machte sich auf einer abschüssigen Stelle in der Nähe der Tankstelle selbstständig und blieb auf einer Mauer hängen.
Mit dem Kran wurde das Fahrzeug rasch geborgen, der Lenker konnte die Fahrt mit seinem Wagen fortsetzen.
Im Einsatz waren vier Fahrzeuge der FF Göllersdorf, die Polizei Göllersdorf und das Rote Kreuz Hollabrunn mit zwei Fahrzeugen.
© FF Göllersdorf
Drei Einsätze an einem Tag für die Göllersdorfer Wehr: Ölspur, Verkehrsunfall und Fahrzeugbergung.
© FF Göllersdorf
Drei Einsätze an einem Tag für die Göllersdorfer Wehr: Ölspur, Verkehrsunfall und Fahrzeugbergung.
© FF Göllersdorf
Drei Einsätze an einem Tag für die Göllersdorfer Wehr: Ölspur, Verkehrsunfall und Fahrzeugbergung.
Kommentare