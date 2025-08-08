Göllersdorfer Feuerwehr rückte zu drei Einsätzen an einem Tag aus

Der Donnerstag hatte es für die Kameraden der Göllersdorfer Feuerwehr in sich: Sie wurden im Laufe des Tages zu drei Hilfeleistungen gerufen.

Zuerst die Ölspur, dann der Verkehrsunfall

Begonnen hat der Tag damit, dass eine Ölspur in der Marktstraße gebunden werden musste. Am späteren Nachmittag der nächste Einsatz: Die Kameraden wurden zu einem Verkehrsunfall gerufen, ein Pkw und ein E-Bike sollen kollidiert sein. Am Einsatzort stellte sich allerdings heraus, dass der Radfahrer selbst zu Sturz gekommen war. Die Feuerwehrmänner betreuten den Radfahrer gemeinsam mit den First Respondern, bis das Rote Kreuz eintraf und ihn in ein Krankenhaus brachte.