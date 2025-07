Unwettereinsatz: Amethyst Welt Maissau wurde überflutet

Vorsorglich wurden daher gefüllte Sandsäcke mit dem Wechselladefahrzeug an den Einsatzort gebracht. Währenddessen wurde das Kleinlöschfahrzeug in die Bahnstraße entsandt, wo Wasser in einen Keller eingedrungen war. Der Abfluss wurde freigemacht und der Keller gereinigt.

21 Kameraden waren im Einsatz

Als der Regen nachließ, wurde der Platz der Amethystwelt gereinigt und der Stollen ausgewaschen. Somit konnte die Amethyst Welt Maissau am Dienstag (22. Juli) ohne Beschädigungen wieder öffnen. Nach etwa zweieinhalb Stunden war der Einsatz, bei dem 21 Feuerwehrkameraden mit anpackten, vorbei.