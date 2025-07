40 Feuerwehren im Einsatz: Heftige Unwetterfront trifft Horn

Auf der Karte der Bezirksalarmzentrale ist Horn an diesem Montagabend rot eingefärbt. Derzeit seien in Horn "rund 30 Feuerwehren im Einsatz", so der Pressesprecher des NÖ Landesfeuerwehrverbandes Klaus Stebal am frühen Montagabend auf Anfrage des KURIER. Insgesamt rückten im Verlauf des Abends 40 Feuerwehren mit 585 Mitgliedern und 79 Fahrzeugen aus. Verletzt wurde niemand.