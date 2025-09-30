207 statt 130 km/h: Polizei nahm Raser in Vösendorf Führerschein ab

Der Pkw eines Wieners ist am Montagabend auf der Südautobahn (A2) bei Vösendorf (Bezirk Mödling) vorläufig beschlagnahmt worden. Der 33-Jährige hatte einen Wagen der Autobahnpolizei mit deutlich zu hohem Tempo überholt.

Raser wurde Führerschein abgenommen

Die Beamten fuhren dem Pkw nach, der laut Aussendung von Dienstag in der Folge mit 162 km/h in einer 80er-Zone und mit 207 statt der erlaubten 130 km/h gemessen wurde. Der Mann ist den Führerschein vorläufig los und wird der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.